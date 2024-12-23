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РОСБАЛТ

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  • Eduard
    Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!Трамп высказался ...
  • Eduard
    Молодец Трамп!Трамп высказался ...
  • Eduard
    Пусть покажут нам так называемый"третий пол",чем он от первых двух отличается!Трамп высказался ...

Зарабатывает в РФ, а живет в Монако и поддерживает нацистов: Викторию Боню захейтили

Зарабатывает в РФ, а живет в Монако и поддерживает нацистов: Викторию Боню захейтили

Травля началась после того, как ведущая публично поздравила украинского боксера Усика с победой. Телеведущая Виктория Боня оказалась в центре скандала после того как поддержала украинского боксера Александра Усика.

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