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84 иногородних медработника получили «подъемные» при трудоустройстве в Удмуртии

84 иногородних медработника получили «подъемные» при трудоустройстве в Удмуртии

Он рассказал о поддержке депутатами инициатив о привлечении в Удмуртию медицинских кадров. Например, Госсовет принял решение с 2021 года убрать возрастные рамки для медработников, трудоустраивающихся в республику, при предоставлении им «подьемных».

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