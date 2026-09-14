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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Федотов: «Карасев показал непрофессионализм, отсудив любительский финал в день матча РПЛ. Если для него ЦСКА и «Рубин» – дворовые команды, то понятно, почему он неправильно зовет к монитору Танашева»

Игорь Федотов раскритиковал Сергея Карасева за непрофессиональное отношение к работе в Альфа-Банк РПЛ .

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