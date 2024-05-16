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Премьер Фицо предупреждал о возможном убийстве представителя власти в Словакии

Премьер Фицо предупреждал о возможном убийстве представителя власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в прошлом месяце публично выражал опасения в возможном совершении насилия в отношении одного из правительственных чиновников.

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