Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Мы вашу вонючую страну от немцев и снега спасли!» — гастарбайтеры устроили истерику из-за новых правил

«Мы вашу вонючую страну от немцев и снега спасли!» — гастарбайтеры устроили истерику из-за новых правил

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда С 1 сентября в России заработали новые правила для иностранцев: 30 дней на медобследование, электронная медкарта и выдворение при выявлении ВИЧ, туберкулеза или гепатита.

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Роман Романов

Естественно..., кроме ваших, Ненешурик, перлов ереси несусветной, все остальное ахинея. Нарциссическим расстройством личности в вашем роду никто, не болел? Или только вы один им наслаждаетесь?😉🤣🤣🤣