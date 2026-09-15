«Мы вашу вонючую страну от немцев и снега спасли!» — гастарбайтеры устроили истерику из-за новых правил

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда С 1 сентября в России заработали новые правила для иностранцев: 30 дней на медобследование, электронная медкарта и выдворение при выявлении ВИЧ, туберкулеза или гепатита.
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Естественно..., кроме ваших, Ненешурик, перлов ереси несусветной, все остальное ахинея. Нарциссическим расстройством личности в вашем роду никто, не болел? Или только вы один им наслаждаетесь?😉🤣🤣🤣