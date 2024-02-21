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Полезны ли витамины для здоровья, и в каких случаях они могут нанести вред

Если правильно принимать витамины, то они могут полезным образом повлиять на организм. Например, помогут снять усталость, избавиться от стресса, укрепить иммунную систему, улучшить состояние волос и ногтей, и это еще неполный перечень того, в чем витамины могут помочь.

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