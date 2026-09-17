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Ивановские новости

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Жительница Иванова отсудила у «Ашана» 60 тысяч рублей за удар коробкой по голове

Жительница Иванова отсудила у «Ашана» 60 тысяч рублей за удар коробкой по голове

Стопка коробок с овощами, выше роста женщины, упала на неё в «Ашане» в Иванове, суд взыскал с магазина 60 тысяч рублей компенсации.

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