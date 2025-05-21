Рубио в палате представителей США отказался называть Путина преступником

ВАШИНГТОН, 21 мая, ФедералПресс. Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей отказался назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».
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