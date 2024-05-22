Вместе ЗА чистые берега! Волонтеры семейной команды «Беспокойные сердца» Новоаннинского ЦПД приняли участие в акции «ЭкоСемья за чистые берега» и собрали мусор по берегу реки #Бузулук.
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Вместе ЗА чистые берега! Волонтеры семейной команды «Беспокойные сердца» Новоаннинского ЦПД приняли участие в акции «ЭкоСемья за чистые берега» и собрали мусор по берегу реки #Бузулук.