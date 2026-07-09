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Парламентская газета

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Крыму выделят субсидии на закупку топлива, чтобы снизить цены

Крыму выделят субсидии на закупку топлива, чтобы снизить цены

Республике Крым и Севастополю будут выделены федеральные субсидии на закупку топлива. Об этом по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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