Крыму выделят субсидии на закупку топлива, чтобы снизить цены

Республике Крым и Севастополю будут выделены федеральные субсидии на закупку топлива. Об этом по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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