Приказ Путина изменил правила: Под Курском нашли карателей, казнивших русских. Началась охота. Новые резервы ВСУ прут в Курщину

ТГ

Татьяна Гусева

Чем дальше в лес, тем больше дров. Нельзя доверять Трампу. Под видом перемирия, он просто решил перевооружить ВСУ, чтобы выбить нас из Украины. Он всё врёт, когда говорит о своих добрых намерениях.