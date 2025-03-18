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Приказ Путина изменил правила: Под Курском нашли карателей, казнивших русских. Началась охота. Новые резервы ВСУ прут в Курщину

Приказ Путина изменил правила: Под Курском нашли карателей, казнивших русских. Началась охота. Новые резервы ВСУ прут в Курщину

Противник продолжает агрессивно огрызаться на приграничье, бросая резервы вместе с наёмниками, вместо эвакуации своих солдат прут "как не в себя", несмотря на прицельный огонь нашей артиллерии и РСЗО.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Чем дальше в лес, тем больше дров. Нельзя доверять Трампу. Под видом перемирия, он просто решил перевооружить ВСУ, чтобы выбить нас из Украины. Он всё врёт, когда говорит о своих добрых намерениях.
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18 час.
МБ
Михаил Берников
Думаю,что президент США не поторопился с &quot;пощадой&quot; &quot;солдат ВСУ&quot;- наёмников всех мастей и карателей,- их тут действительно тысячи...И Бог нам поможет указать террористам и диверсантам правильный путь. &quot;Кто к нам пришёл с мечом,тот от меча и погибнет&quot;
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15 час.
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