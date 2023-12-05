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Крым Оперативный

3 подписчика

Прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на сегодня На полуострове мокрый снег, дождь. Симферополь: +9° Севастополь: +10° Ялта: +14° Алушта: +14° Евпатория: +14° Бахчисарай: +13° Джанкой: +12° Феодосия: +11° Керчь: +10° Черноморское: +9° Крым Оперативный.

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