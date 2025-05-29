Врачи напуганы «разрушительными последствиями» для беременных после приказа о прививках от COVID-19

Защитники беременных женщин заявили, что они встревожены беспрецедентным и односторонним решением американского министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего исключить повторные прививки от COVID-19 из рекомендованного графика иммунизации .
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