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Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Султан Хашагульгов спас от смерти старшего сержанта отряда.Участник СВО из Ингушетии Султан Хашагульгов стал Героем России посмертно.

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