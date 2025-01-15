Юные футболисты сражаются за победу на первенстве СЗФО в Архангельске

В центре развития спорта «Норд Арена» стартовало первенство Северо-Запада по футзалу среди мальчиков до 12 летВ турнире участвуют 16 команд из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской областей и Республики Коми.
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