Врач Умнов рассказал, что тюрьма не может благотворно влиять на здоровье

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов выразил несогласие с мнением экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывал тюремное наказание за коррупцию и заявил о пользе заключения для здоровья, — сообщает Общественная Служба Новостей.
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