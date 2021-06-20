Александр КАНИЩЕВ: Изменения в составе сборной свидетельствуют, что Черчесов - не стержень. Прогибается под давлением

Сегодня сборная России проведет решающий матч группового этапа, а возможно, что и всего турнира. Стоит ли надеяться на чудо в матче с Данией и почему команда Черчесова выглядит на Евро так невзрачно? Мы выясняли это с экс-игроком «Зенита» Александром Канищевым.
Популярные статьи
- Великолепная четверка на теннисном пикнике. До второй недели Уимблдона добрался российский квартет
- «Человек сказал правду, а вы недовольны – Черчесов действительно госчиновник класса А: назначен был президентом и снят может быть только им»
- Почему россиянам в четвертьфинале Украина - Англия нужно болеть за украинцев. Три причины
Свежие комментарии