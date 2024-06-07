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ВС РФ взяли под контроль территории к северу от освобождённой ранее Ивановки в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль территории к северу от освобождённой ранее Ивановки в Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на Курянском направлении в Харьковской области. В течение минувших суток ВС РФ расширили зону контроля севернее населённого пункта Ивановка, который ранее был освобождён от оккупационных украинских войск.

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