ВС РФ взяли под контроль территории к северу от освобождённой ранее Ивановки в Харьковской области

Российские войска продолжают продвижение на Курянском направлении в Харьковской области. В течение минувших суток ВС РФ расширили зону контроля севернее населённого пункта Ивановка, который ранее был освобождён от оккупационных украинских войск.
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