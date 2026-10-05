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ISU официально включил Бойкову и Козловского в список участников Гран-при во Франции, Чикмареву и Янченкова – в Финляндии

Международный союз конькобежцев (ISU) включил две российские пары в список участников Гран-при. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский добавлены в список участников этапа Гран-при во Франции (23-25 октября).

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