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Север Столицы

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Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Артисты исполнили несколько композиций и пожелали возвращаться с победой Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетили солистка «Москонцерта» Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков.

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