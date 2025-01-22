На Украине раскрыли стратегию выживания Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский хочет добиться от Европы предоставления иммунитета Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале раскрыл стратегию президента Украины Владимира Зеленского в отношении Европы.