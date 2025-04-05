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Врач Олег Орехов: Стакан воды до еды улучшает пищеварение и метаболизм

Врач Олег Орехов: Стакан воды до еды улучшает пищеварение и метаболизм

Врач Олег Орехов из Видновской клинической больницы рекомендует пить стакан воды за 20-30 минут до еды для улучшения пищеварения.

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