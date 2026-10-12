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Царьград

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Диетолог Солнцева раскрыла, почему нельзя полностью отказываться от мучного на похудении

Диетолог Солнцева раскрыла, почему нельзя полностью отказываться от мучного на похудении

Эксперт заметила, что обязательный отказ от мучного при похудении необязателен. Наоборот, такое решение может "дорого стоить" организму человека.

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