🏍 Житель Анапы арендовал в Ялте мотоцикл и «исчез» на четыре года Мужчина оформил прокат мототранспорта на два дня, а затем уехал в Анапу и владельцу его не вернул.
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🏍 Житель Анапы арендовал в Ялте мотоцикл и «исчез» на четыре года Мужчина оформил прокат мототранспорта на два дня, а затем уехал в Анапу и владельцу его не вернул.