Иногда путь к более спокойному ночному отдыху может начинаться с простой привычки после ужина. Врач Давид Сеспедес рекомендовал ежедневно выпивать стакан цельного молока перед сном, рассчитывая таким образом поддержать качество сна и справиться с бессонницей.