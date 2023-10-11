Враг не выдержал и отступил: Русские войска продвинулись под Соледаром

Вооружённым силам России удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей под Донецком.Украинские боевики не выдержали натиска наших ребят и отступили с занимаемых позиций в районе Соледара на Донецком направлении.
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