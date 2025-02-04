ЕС выпустил руководство по использованию ИИ, запрещенного «Законом об ИИ»В Евросоюзе вступили в силу первые правила, предусмотренные Законом об искусственном интеллекте (AI Act), который направлен на регулирование использования ИИ в соответствии с уровнем риска.