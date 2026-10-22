Обновлено 23.10 в 00:40. В интервью ИС «Вести» Владимир Путин назвал неуместными разговоры о территориальных потерях, которые ранее заявил Владимир Зеленский, и напомнил, что жители Донбасса и Новороссии сначала проголосовали за государственную независимость, а затем за воссоединение с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп заявил, что...
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым