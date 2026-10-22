Обновлено 23.10 в 00:40. В интервью ИС «Вести» Владимир Путин назвал неуместными разговоры о территориальных потерях, которые ранее заявил Владимир Зеленский, и напомнил, что жители Донбасса и Новороссии сначала проголосовали за государственную независимость, а затем за воссоединение с Российской Федерацией.