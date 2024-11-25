Охотник расстрелял кусты с людьми в Новосибирской области

Трагедия произошла на охоте недалеко от Барабинска. Как сообщает СУ СКР по Новосибирской области, вечером 23 ноября 29-летний стрелок увидел движение в кустах и, предположив, что там животное начал стрелять.
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