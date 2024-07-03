В Камбодже получили тюремные сроки 10 активистов движения «Мать-природа»

Десять экоактивистов из НПО «Мать-природа» приговорил к тюремному заключению на срок от шести до восьми лет, а также к штрафам в размере 2500 долларов США городской суд Пномпеня, 3 июля сообщает Khmer Times.
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