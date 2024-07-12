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"Демократия — грязная вещь". Джордж Клуни призвал Байдена сняться с выборов. Президент лишился главного союзника

"Демократия — грязная вещь". Джордж Клуни призвал Байдена сняться с выборов. Президент лишился главного союзника

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan Джо Байден должен отказаться от участия в выборах, пишет Джордж Клуни в статье для NYT.

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