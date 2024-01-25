Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей В Шишов
    В России есть государственная идеология - АнтисоветизмПочему в России н...
  • Валентин Воробьев
    Трескучая у него и сама фамилия - Киррррр корррров"НЕ ХОЧЕТ В ТЮРЬМ...
  • Александр Иноземцев
    __________ ПРО отмену пенсий __________ "...ПОЧЕМУ вообще возникло это информационное направление, понимаете?" -, выс...Маленький грязный...

НАТО выкладывает все свои козыри на Балтике, а В.В.Путин просто ходит конём по голове

НАТО выкладывает все свои козыри на Балтике, а В.В.Путин просто ходит конём по голове

Сегодня В.В.Путин отправляется с рабочим визитов в Калининград. Ничего необычного в этой поездке Президента по своей стране не было бы, если бы не одно серьёзное обстоятельство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Предложите свой маршрут в Калиниградскую область, без помпы. Через  Польшу или Литву?  Предварительно  спросив разрешения на пролёт нашего Президента в нашу же Калиниградскую область?   То, что Вы назвали &quot; помпой&quot;,  это не помпа. Это  демонстрация силы и могущества нашего государства и  возможностей наших ВС.  P.S.  С помпой нашего Президента встречали в ОАЭ, 7 декабря, если Вы помните.  Восток  дело тонкое, и там чутко реагируют на то, кому нужно оказать почести,  а кого можно заставить ждать всю ночь в прихожей, как Блинкена. 😀
Ответить
12 час.
tsan tsan
Вы из тех, кто отца готов учить детей делать ?
Ответить
9 час.
Алексей Сафронов
Козыри&quot;, в виде современного оружия,как мне кажется нужно отдать хуситам, чтобы они раздолбали пиндосов...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх