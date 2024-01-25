Сегодня В.В.Путин отправляется с рабочим визитов в Калининград. Ничего необычного в этой поездке Президента по своей стране не было бы, если бы не одно серьёзное обстоятельство.
НАТО выкладывает все свои козыри на Балтике, а В.В.Путин просто ходит конём по голове
Комментарии
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Александр Симаков
Предложите свой маршрут в Калиниградскую область, без помпы. Через Польшу или Литву? Предварительно спросив разрешения на пролёт нашего Президента в нашу же Калиниградскую область? То, что Вы назвали " помпой", это не помпа. Это демонстрация силы и могущества нашего государства и возможностей наших ВС. P.S. С помпой нашего Президента встречали в ОАЭ, 7 декабря, если Вы помните. Восток дело тонкое, и там чутко реагируют на то, кому нужно оказать почести, а кого можно заставить ждать всю ночь в прихожей, как Блинкена. 😀
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12 час.
tsan tsan
Вы из тех, кто отца готов учить детей делать ?
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9 час.
Алексей Сафронов
Козыри", в виде современного оружия,как мне кажется нужно отдать хуситам, чтобы они раздолбали пиндосов...
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4 час.
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