НАТО выкладывает все свои козыри на Балтике, а В.В.Путин просто ходит конём по голове

Александр Симаков

Предложите свой маршрут в Калиниградскую область, без помпы. Через Польшу или Литву? Предварительно спросив разрешения на пролёт нашего Президента в нашу же Калиниградскую область? То, что Вы назвали " помпой", это не помпа. Это демонстрация силы и могущества нашего государства и возможностей наших ВС. P.S. С помпой нашего Президента встречали в ОАЭ, 7 декабря, если Вы помните. Восток дело тонкое, и там чутко реагируют на то, кому нужно оказать почести, а кого можно заставить ждать всю ночь в прихожей, как Блинкена. 😀