Эльвира Набиуллина предупреждает: пузырь на рынке недвижимости скоро лопнет

А теперь представь, что большинство профессий, которые сейчас приносят доход, будут абсолютно не востребованы в новом мире. Собственно, так происходит всегда на переходе в новый мир. Мы это видели и при переходе СССР в Россию. Кто будет кормить этих людей? В тот период их просто бросали, как кутят - выплывешь- значит выжил. Нет - значит сдох от голода. Как сказал Чубайс: "раз 20 миллионов не вписались в рынок-значит, бабы новых нарожают." - Вот так и потеряла Россия 25 миллионов сограждан (по самым скромным подсчетам"). Сейчас Россия уже никого терять не может, к демографической яме еще и потери СВО добавились - значит, будет кормить. миллионы блогеров и манагеров- талонами на обед. Это и есть "коммунизм". Не хочешь жить в коммуналке с талонами на питание- переобучайся- становись полезным обществу.

Natalija Osminina

А"социализм" будет в том, что катастрофическая разница между богатыми и бедными будет ликвидирована. В каком-то смысле богатых (в нынешнем понимании слова) не будет вообще. Ты же уже слышал, что Путин сказал (и я знала, что так будет, потому что вижу будущее, и писала об этом еще несколько лет назад, еще до слов Путина), что итоги незаконной приватизации будут пересмотрены. И те, кто имеют крупные предприятия должны будут отдавать большую часть дохода -в руки государства. Не хотят добровольно, государство принудительно переподчинит предприятие себе и будет руководить им, при этом собственник останется собственником. Это в лучшем случае. Конечным итогом будет то, что вопиющее неравенство будет ливидировано. И разница в доходах будет только "представительской", то есть обеспечивающей владельцу, либо ученому, спортсмену, артисту и пр. просто бОльший комфорт и бОльшие возможности, чем имеют простые рабочие и служащие. СОГЛАСНО ЕГО ВКЛАДУ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, При этом высококвалифицированные рабочие будут цениться на уровне ученых и выше всяких творческих шутов. А главной наградой будет УВАЖЕНИЕ общества. А его еще придется заслужить. В общем, достаточно мир валялся как свинья в своих пороках.