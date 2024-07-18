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Эльвира Набиуллина предупреждает: пузырь на рынке недвижимости скоро лопнет

Эльвира Набиуллина предупреждает: пузырь на рынке недвижимости скоро лопнет

Конечно же, речь идёт о так называемых «человейниках», которыми затоварили все строительные площадки.

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Комментарии
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Алексей Тан
Социальная система останется!... но и только!!... А про коммунизм и социализм... ЗАБУДЬ... УРАВНИЛОВКА... и есть видоизменнёная эксплуатация и паразитизм.
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16 час.
Natalija Osminina
А теперь представь, что большинство профессий, которые сейчас приносят доход, будут абсолютно не востребованы в новом мире. Собственно, так происходит всегда на переходе в новый мир. Мы это видели и при переходе СССР в Россию. Кто будет кормить этих людей?  В тот период их просто бросали, как кутят - выплывешь- значит выжил. Нет - значит сдох от голода. Как сказал Чубайс: &quot;раз 20 миллионов не вписались в рынок-значит, бабы новых нарожают.&quot; - Вот так и потеряла Россия 25 миллионов сограждан (по самым скромным подсчетам&quot;). Сейчас Россия уже никого терять не может, к демографической яме еще и потери СВО добавились - значит, будет кормить. миллионы блогеров и манагеров- талонами на обед. Это и есть &quot;коммунизм&quot;. Не  хочешь жить в коммуналке с талонами на питание- переобучайся- становись полезным обществу.
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15 час.
Natalija Osminina
А&quot;социализм&quot; будет в том, что катастрофическая разница между богатыми и бедными будет ликвидирована. В каком-то смысле богатых (в нынешнем понимании слова) не будет вообще.  Ты же уже слышал, что Путин сказал (и я знала, что так будет, потому что вижу будущее, и писала об этом еще несколько лет назад, еще до слов Путина), что  итоги незаконной приватизации будут пересмотрены. И  те, кто имеют крупные предприятия должны будут отдавать большую часть дохода -в руки государства. Не хотят добровольно, государство принудительно переподчинит предприятие  себе и будет  руководить им, при этом собственник останется собственником.  Это в лучшем случае. Конечным итогом будет то, что вопиющее неравенство будет ливидировано. И разница в доходах будет только &quot;представительской&quot;, то есть обеспечивающей владельцу, либо ученому, спортсмену, артисту и пр. просто бОльший комфорт и бОльшие возможности, чем имеют простые рабочие и служащие.  СОГЛАСНО ЕГО ВКЛАДУ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, При этом высококвалифицированные рабочие будут цениться на уровне ученых и выше всяких творческих шутов. А главной наградой будет УВАЖЕНИЕ общества. А его еще придется заслужить. В общем, достаточно мир валялся как свинья в своих пороках.
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15 час.

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