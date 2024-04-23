Мадуро назвал аморальной военную помощь США другим странам

Соединенные Штаты зарабатывают на войне, и это единственное объяснение баснословной сумме в $95 млрд, которую Вашингтон готов выделить участвующим в военных конфликтах Украине, Израилю и Тайваню, что крайне «аморально».
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