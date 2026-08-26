Глава ЯНАО прокомментировал видеонаблюдение в роддомах и детских садах

На Ямале в роддомах установят камеры видеонаблюдения для контроля за качеством медпомощи. Такой эксперимент уже внедрен в детских садах округа, отметил глава региона Дмитрий Артюхов в разговоре с новоуренгойской журналисткой в ходе Честного маршрута.