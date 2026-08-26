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Глава ЯНАО прокомментировал видеонаблюдение в роддомах и детских садах

Глава ЯНАО прокомментировал видеонаблюдение в роддомах и детских садах

На Ямале в роддомах установят камеры видеонаблюдения для контроля за качеством медпомощи. Такой эксперимент уже внедрен в детских садах округа, отметил глава региона Дмитрий Артюхов в разговоре с новоуренгойской журналисткой в ходе Честного маршрута.

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