Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Этого о львах Ким Чен Ына ещё не знали. "Тяжело было молчать всё это время", - актриса Яна Поплавская рассказала о своём опыте общения с корейскими бойцами, помогавшими освобождать русскую землю.