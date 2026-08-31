От калачей до «Московской» колбасы. Как попробовать настоящий вкус столицы

Московский калач, конфеты «Москвичка», торт «Москва», колбаса «Московская» — эти лакомства давно стали вкусными символами российской столицы.
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- В Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
- Сколько кофе пьют...
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