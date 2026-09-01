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Как глобализация меняет коммерческую недвижимость и где искать доходность

Как глобализация меняет коммерческую недвижимость и где искать доходность

Коммерческая недвижимость долгое время воспринималась как тихая гавань для частного капитала. Логика была простой: купил помещение, сдал в аренду, через семь-восемь лет вернул вложения.

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