Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 364 подписчика

Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Коллаж Царьграда Победа представительницы Армении Флоры Бичахчян на конкурсе "Новая волна – 2026" вызвала в соцсетях волну негодования.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Для хоть какой объективности послушал несколько песен Флоры. Я полный ноль в вокале и на мой вкус она профессиональная и хорошая певица, вроде самого Лазарева. Правда мне такие не нравятся, этакие идеальные механические исполнители. Может она и лучше всех была на "Новой волне", но я бы на ее концерт не пошел

Профиль пользователя Евгений Марковский
Евгений Марковский

Идиотизм все крепче и крепче!!! Кто у нас на сцене?...Не поющие, а блеющие, как овцы на выпасе старички, к тому же большинство, так называемых "современных песен" - это какой-то хрип и мерзость в текстах...