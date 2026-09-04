Русских возмутила победительница "Новой волны": "Опять Манижа"

Коллаж Царьграда Победа представительницы Армении Флоры Бичахчян на конкурсе "Новая волна – 2026" вызвала в соцсетях волну негодования.
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Контролировать некому
Согласна с Ириной Ф., ПОЗОР, проводить такие мероприятия и тратить государственные деньги, и народные деньги!
Когда-то уважала Крутого, сейчас обескуражена, что творит, позор! По поводу всех этих конкурсов, поняла ,что кто громче орет тот и побеждает. песни душевные не входу!
Для хоть какой объективности послушал несколько песен Флоры. Я полный ноль в вокале и на мой вкус она профессиональная и хорошая певица, вроде самого Лазарева. Правда мне такие не нравятся, этакие идеальные механические исполнители. Может она и лучше всех была на "Новой волне", но я бы на ее концерт не пошел
Идиотизм все крепче и крепче!!! Кто у нас на сцене?...Не поющие, а блеющие, как овцы на выпасе старички, к тому же большинство, так называемых "современных песен" - это какой-то хрип и мерзость в текстах...