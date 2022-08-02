В Карачаево-Черкесии отметили 30-летие поисково-спасательной службы Республики

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева отметили 30-летие образования поисково-спасательной службы.
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