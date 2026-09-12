Дмитриев заявил о невозможности замедлить развитие искусственного интеллекта

Замедлить развитие искусственного интеллекта на данном этапе уже невозможно. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.