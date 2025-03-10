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Он нахамил великому Тарасову, напал на главного богатыря СССР, получил прозвище Гаденыш! Истории об Александрове

Он нахамил великому Тарасову, напал на главного богатыря СССР, получил прозвище Гаденыш! Истории об Александрове

Талант с тяжелым характером.«Когда Боря Александров пришел в ЦСКА, мы прозвали его Гаденышем. Чуть ли не на первой тренировке пацан из казахской глубинки с ростом 174 сантиметра полез с кулаками на самого Рагулина!», — рассказывал Борис Михайлов.

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