Он нахамил великому Тарасову, напал на главного богатыря СССР, получил прозвище Гаденыш! Истории об Александрове

Талант с тяжелым характером.«Когда Боря Александров пришел в ЦСКА, мы прозвали его Гаденышем. Чуть ли не на первой тренировке пацан из казахской глубинки с ростом 174 сантиметра полез с кулаками на самого Рагулина!», — рассказывал Борис Михайлов.