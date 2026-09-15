Игрушки по мотивам поморских козуль победили в конкурсе «Родная игрушка»

Проект «Чудесье» Яны Крахмалевой вошел в число 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек».Проект «Чудесье» Яны Крахмалевой вошел в число 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек».
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