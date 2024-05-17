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Депутат Соболев заявил, что Алексей Дюмин был готов продолжить работу на благо жителей Тульской области

Депутат Соболев заявил, что Алексей Дюмин был готов продолжить работу на благо жителей Тульской области

Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал эмоциональное прощание бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, отметив, что он мог просто не ожидать, что ему придется покинуть пост именно сейчас, передает NEWS.

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