Рябков прямо предупредил балансирующие на грани войны США: "Должны отдавать себе отчёт"

Замглавы МИД России Сергей Рябков прямо предупредил балансирующие на грани войны с Россией США. По его словам, "в Вашингтоне должны отдавать себе отчёт", что без отказа от нынешнего курса нормального межгосударственного взаимодействия не получится.
Замглавы МИД России Сергей Рябков прямо предупредил балансирующие на грани войны с Россией США. По его словам, "в Вашингтоне должны отдавать себе отчёт", что без отказа от нынешнего курса нормального межгосударственного взаимодействия не получится.
Свежие комментарии