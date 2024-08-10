Шнайдер в матче с Гауфф впервые обыграла соперницу из топ-10

24-я ракетка мира Диана Шнайдер в третьем круге в Торонто обыграла №2 Коко Гауфф – 6:1, 6:4. Для россиянки это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после трех поражений).
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