«Невозможно поиграть в “Смуту”»: депутат Госдумы оценил сервис МТС Fog Play для облачного геймингаЗаместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поделился первыми впечатлениями от МТС Fog Play — облачного игрового сервиса и одноимённой медиаприставки компании МТС.
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