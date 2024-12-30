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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Невозможно поиграть в “Смуту”»: депутат Госдумы оценил сервис МТС Fog Play для ...

«Невозможно поиграть в “Смуту”»: депутат Госдумы оценил сервис МТС Fog Play для ...

«Невозможно поиграть в “Смуту”»: депутат Госдумы оценил сервис МТС Fog Play для облачного геймингаЗаместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поделился первыми впечатлениями от МТС Fog Play — облачного игрового сервиса и одноимённой медиаприставки компании МТС.

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