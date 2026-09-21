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Царьград

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НПЦ "Ушкуйник" создал комплекс защиты от FPV-дронов "Пасека"

НПЦ "Ушкуйник" создал комплекс защиты от FPV-дронов "Пасека"

Научно-производственный центр "Ушкуйник" в России разработал комплекс "Пасека" для защиты от FPV-дронов.

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