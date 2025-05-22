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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Джиро д’Италия». 13-й этап. Гонщики проедут 180 км по маршруту с финишем в подъем четвертой категории

«Джиро д’Италия-2025» 13-й этап Ровиго – Виченца 180 км Профиль/Карта Начало – 14:05 по московскому времени.

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