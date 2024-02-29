Страх войны с Россией заставил Запад опозорить Макрона

@ Morissard Aurelien/ABACA/Reuters Tекст: Дмитрий Бавырин Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть посланы на Украину, он опозорился на весь мир.
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